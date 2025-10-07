Goldman Sachs'tan altın tahmini

Ons altın, bugün erken saatlerde 3.977.40 dolar ile yeni bir rekor kırdı ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,34 artışla 3973,57 dolarda. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 51,40 değer kazandı.

Goldman Sachs, Fed'in 2026 ortasına kadar faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin beklendiğini ve bu nedenle batılı ETF fonlarının yükseleceğini belirtti. Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de ifade etti.