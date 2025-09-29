Goldman Sachs'tan Çin faiz beklentisi

Çin Merkez Bankası'nın üçüncü çeyrek politika toplantısının ardından değerlendirme yapan Chen, bankanın gevşeme eğiliminin devam ettiğini ve ekonomik görünümle ilgili daha yumuşak bir dil kullanmaya başladığını belirtti.

Chen, "Çin Merkez Bankası'nın büyüme konusunda daha temkinli tavrı, özellikle Ekim ayı sonundaki Politbüro toplantısının ardından, dördüncü çeyrekte ek politika desteği olasılığını artırıyor" dedi.

Goldman Sachs, ana politika faiz oranlarında 10 baz puanlık bir indirim ve zorunlu karşılık oranında (RRR) 50 baz puanlık bir düşüş öngörüyor.