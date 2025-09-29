Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs'tan Çin faiz beklentisi
HaberlerUzmanparaGoldman Sachs'tan Çin faiz beklentisi

Goldman Sachs'tan Çin faiz beklentisi

Goldman Sachs Research ekonomisti Xinquan Chen'e göre Çin Merkez Bankası'nın dördüncü çeyrekte çift faiz indirimi yapması bekleniyor.

29.09.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan Çin faiz beklentisi

Çin Merkez Bankası'nın üçüncü çeyrek politika toplantısının ardından değerlendirme yapan Chen, bankanın gevşeme eğiliminin devam ettiğini ve ekonomik görünümle ilgili daha yumuşak bir dil kullanmaya başladığını belirtti.

Haberin Devamı

Chen, "Çin Merkez Bankası'nın büyüme konusunda daha temkinli tavrı, özellikle Ekim ayı sonundaki Politbüro toplantısının ardından, dördüncü çeyrekte ek politika desteği olasılığını artırıyor" dedi.

Goldman Sachs, ana politika faiz oranlarında 10 baz puanlık bir indirim ve zorunlu karşılık oranında (RRR) 50 baz puanlık bir düşüş öngörüyor.

Akın Akınözü'nün kilo itirafı olay oldu! Aşk acısı zayıflatmış...

Akın Akınözü'nün kilo itirafı olay oldu! Aşk acısı zayıflatmış...

Antalya'da 'Ev tadilatı' dolandırıcılığı! Yüz binlerce lira aldığı işleri yarım bıraktı

Antalya'da 'Ev tadilatı' dolandırıcılığı! Yüz binlerce lira aldığı işleri yarım bıraktı