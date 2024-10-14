Goldman Sachs'tan Çin için büyüme tahmini

Ekonomistler, Çin'in son teşvik turunun konjonktürel politika yönetimine geçildiğini ve ekonomiye odaklanmanın keskinleştiğini gösterdiğini savundu.

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Çin Maliye Bakanlığı'nın 4. çeyrekte 2,3 trilyon yuanı bulan yerel yönetim özel tahvil fonlarının kullanılacağına işaret eden Goldman Sachs, bunun daha önce beklediğinden daha fazla geri yüklemeli bir mali dürtü ve büyümede 3. çeyrekten 4. çeyreğe daha büyük bir toparlanma sinyali olduğunu belirtti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun, Ekim ayı sonuna kadar gelecek yılın projelerinden 200 milyar yuanı önceden onaylayacağını açıkladığına da dikkat çeken Goldman Sachs, atılan bu adımı büyümeyi bu yılki “yaklaşık %5” hedefine yaklaştırma çabası olarak değerlendirdi.

2025 yılı için GSYH'da reel büyüme tahminini %4,3'ten %4,7'ye yükselten Goldman Sachs, veri ve politika gelişmelerinin yanı sıra ABD seçimleri de önümüzdeki haftalarda tahminlerde değişiklik yapılmasını gerektirebileceğini de vurguladı.