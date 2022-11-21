Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs brent petrol için 2022 yılı dördüncü çeyrek tahminini aşağı yönlü revize etti.

Çin'de artan Covid-19 vakalarının yarattığı endişeyi, G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırı uygulama planlarının yarattığı belirsizliği işaret eden Goldman Sachs, beklentisini 110 dolar/varilden 100 dolar/varile çekti.

Çin'de mayıs ayından bu yana ilk kez Covid-19 nedeniyle ölümler görüldüğüne dikkat çeken Goldman Sachs, yeniden karantina tedbirleri uygulanması halinde petrol talebinin daha da aşağı geleceğini savundu.