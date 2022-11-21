Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs'tan petrol tahmini
HaberlerUzmanpara Haberleri Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs brent petrol için 2022 yılı dördüncü çeyrek tahminini düşürdü.

21.11.2022 - 12:55 |
Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs brent petrol için 2022 yılı dördüncü çeyrek tahminini aşağı yönlü revize etti.

Çin'de artan Covid-19 vakalarının yarattığı endişeyi, G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırı uygulama planlarının yarattığı belirsizliği işaret eden Goldman Sachs, beklentisini 110 dolar/varilden 100 dolar/varile çekti.

Çin'de mayıs ayından bu yana ilk kez Covid-19 nedeniyle ölümler görüldüğüne dikkat çeken Goldman Sachs, yeniden karantina tedbirleri uygulanması halinde petrol talebinin daha da aşağı geleceğini savundu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
'Abartmadan söylüyorum' dedi, Batı'yı hedef aldı! Putin: Sorumluluk onlarda

'Abartmadan söylüyorum' dedi, Batı'yı hedef aldı! Putin: Sorumluluk onlarda

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı