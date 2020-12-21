21.12.2020 - 06:45 |
Goldman Sachs'tan Türk lirası tahmini!
Goldman Sachs, Türk lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Goldman Sachs Türk Lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ancak TCMB'nin rezervleri yeniden inşa etme planlarının kurdaki kazanımların zamana yayılmasına yol açabileceğine de işaret etti.
ABD Doları/Türk lirası paritesi için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak açıklamış olan Goldman Sachs bu tahminlerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak güncellendi.