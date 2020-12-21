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21.12.2020 - 06:45 |

Goldman Sachs'tan Türk lirası tahmini!

Goldman Sachs, Türk lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs'tan Türk lirası tahmini!
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Goldman Sachs Türk Lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ancak TCMB'nin rezervleri yeniden inşa etme planlarının kurdaki kazanımların zamana yayılmasına yol açabileceğine de işaret etti.

ABD Doları/Türk lirası paritesi için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak açıklamış olan Goldman Sachs bu tahminlerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak güncellendi.

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