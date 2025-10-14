Milliyet App
Goldman Sachs'tan yatırımcılara gümüş uyarısı

Goldman Sachs, yılbaşından bu yana yüzde 80'lik tarihi performans gösteren gümüşün önünde daha fazla potansiyel bulunduğunu, ancak yatırımcıların oynaklığa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

14.10.2025 - 09:29 | | Foreks Haber
Bankanın analistleri, "Gümüş fiyatları bu tür yatırımcı akışlarına karşı keskin bir şekilde tepki verebilir. Çünkü piyasa daha az likit ve altın piyasasından yaklaşık dokuz kat daha küçük. Bu da fiyat hareketlerini güçlendirir" dedi.

Altın destekli borsa yatırım fonları yaklaşık 450 milyar dolar varlık tutarken, gümüş ETF'leri için bu rakam sadece 50 milyar dolar. Her 1.000 ton yeni gümüş alımı için fiyatlar tipik olarak yüzde 1,6 yükseliyor.

Goldman'ın öngördüğü iki kısa vadeli tehdit bulunuyor. ETF girişlerinin potansiyel soğuması ve Londra'nın ticaret merkezlerinde yükselen stoklar.

