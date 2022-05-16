Goldman ve Barclays'tan kripto para yatırımı
Goldman Sachs ve Barclays, Amerikalı milyarder Alan Howard'ın kripto para işlem platformuna yatırım yaptı.
16.05.2022 - 10:50 |
Goldman Sachs ve Barclays'ın aralarında olduğu yatırımcılar Amerikalı milyarder Alan Howard tarafından kurulan kripto para işlem platformu Elwood Technologies LLP'ye 70 milyon dolar fon sağladı.
6 yıl önce kurulan Elwood Technologies LLP bugüne kadar 500 milyon dolardan fazla yatırım çekti.
Elwood Technologies LLP'ye yatırım yapanlar arasında Dawn Capital LLP, Commerzbank ve Galaxy Digital Holdings de var.