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Goldman ve Barclays'tan kripto para yatırımı

Goldman Sachs ve Barclays, Amerikalı milyarder Alan Howard'ın kripto para işlem platformuna yatırım yaptı.

16.05.2022 - 10:50 |
Goldman ve Barclays'tan kripto para yatırımı

Goldman Sachs ve Barclays'ın aralarında olduğu yatırımcılar Amerikalı milyarder Alan Howard tarafından kurulan kripto para işlem platformu Elwood Technologies LLP'ye 70 milyon dolar fon sağladı.

6 yıl önce kurulan Elwood Technologies LLP bugüne kadar 500 milyon dolardan fazla yatırım çekti.

Elwood Technologies LLP'ye yatırım yapanlar arasında Dawn Capital LLP, Commerzbank ve Galaxy Digital Holdings de var.