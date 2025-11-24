Goldman'dan Çin için büyüme tahmini

Çin'in ihracattaki şaşırtıcı gücü ve yeni Beş Yıllık Plan'da daha ileri üretime olan bağlılığı, GSYH büyümesi için beklentileri artırıyor. Goldman Sachs Research, Çin'in ihracatında yıllık yüzde 5-6 büyüme öngörüyor, 2026 ve 2027 için reel GSYH tahminlerini konsensüsün oldukça üzerine çıkardı.

Goldman Sachs Research ekonomistleri Andrew Tilton ve Hui Shan, Çin mallarının küresel pazar payı kazanmasıyla birlikte Çin'in reel ihracat büyümesinin, önümüzdeki birkaç yıl için yıllık yüzde 5-6 oranında büyümesinin beklendiğini, önceki yüzde 2-3 tahmininden yukarı yönlü revize edildiğini yazıyor.

Ekip, daha güçlü ihracatın genel ekonomik genişlemeyi sağlayacağı görüşüyle Çin'in 2025 reel GSYİH büyümesi tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 5,0'e çıkardı. Goldman Sachs Research, 2026 için reel GSYİH tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 4,8'e ve 2027 için yüzde 4,0'dan yüzde 4,7'ye yükseltti.