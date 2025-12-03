Goldman'dan İngiltere için büyüme tahmini

Canlı Borsa
Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin gelecek yıl %1,1 büyümesini bekliyor.

03.12.2025 - 10:35 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin gelecek yıl %1,1 büyümesini ve enflasyonun 2026'da %2,3'e düşmesini bekliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) aralık ayında faiz indireceğini, ardından gelecek yılın ilk yarısında üç indirim daha yaparak politika faizini 2026 yazında %3'e düşüreceğini öngörüyor.

Avrupa baş ekonomisti Jari Stehn'a göre, Maliye Bakanı Reeves'in geçtiğimiz hafta açıkladığı bütçenin ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri nispeten mütevazı görünüyor. Hükümetin bütçe önlemlerinin, mali kurallarına karşı 21,7 milyar sterlinlik bir mali manevra alanı sağladığı tahmin ediliyor.

