Google hissesinde dikkat çeken yükseliş

Dün itibarıyla %6,3 primle 318,6 dolardan kapanan Google hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde de %3'ten fazla ek artış kaydetti.

Haberin Devamı

Yılın başından bu yana hissede yaşanan toplam getiri %68,3 seviyesine ulaşırken, sadece geçtiğimiz hafta yatırım yapanlar 5 günde dolar bazında %11,8'lik önemli bir getiri elde etti.