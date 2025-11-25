Canlı Borsa
Google hissesinde dikkat çeken yükseliş

Google hisseleri, yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ün olumlu karşılanmasıyla birlikte güçlü bir yükseliş sergiledi. Şirketin hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık %70'e varan bir getiri sağladı.

25.11.2025 - 09:28 | | Foreks Haber
Dün itibarıyla %6,3 primle 318,6 dolardan kapanan Google hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde de %3'ten fazla ek artış kaydetti.

Yılın başından bu yana hissede yaşanan toplam getiri %68,3 seviyesine ulaşırken, sadece geçtiğimiz hafta yatırım yapanlar 5 günde dolar bazında %11,8'lik önemli bir getiri elde etti.

