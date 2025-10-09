Milliyet App
Uygulamayı Aç
Web
Web'de Devam Et
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGoogle'dan Belçika'ya 5 milyar euroluk yatırım
HaberlerUzmanparaGoogle'dan Belçika'ya 5 milyar euroluk yatırım

Google'dan Belçika'ya 5 milyar euroluk yatırım

Teknoloji firması Google, Belçika'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için 5 milyar euro yatırım yapılacağını bildirdi.

09.10.2025 - 16:15 | | AA
Google'dan Belçika'ya 5 milyar euroluk yatırım

Google, Belçika'ya yapılacak yeni yatırım hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, "Google, gelecek iki yıl içinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için Belçika'ya 5 milyar euro ek yatırım yapacak." ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

İlave yatırımın ülkede bulunan veri merkezinin genişletilmesini de içereceğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda 300 ilave iş imkanı ortaya çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Belçika'da rüzgar enerjisine de yatırım yapılacağı ve elektrik şebekesinin temiz enerjiyle desteklenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Google'ın Belçika'nın Saint-Ghislain şehrinde yaklaşık 11 milyar euro yatırımla kurduğu ve 600 kişinin istihdam edildiği büyük bir veri merkezi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye de yer alacak" demişti! İşte Görev Gücü'nün 3 ayağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye de yer alacak" demişti! İşte Görev Gücü'nün 3 ayağı

Putin ile Aliyev bir araya geldi! 'Olayın çözüleceğinden şüphemiz yok'

Putin ile Aliyev bir araya geldi! 'Olayın çözüleceğinden şüphemiz yok'