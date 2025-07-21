Gram altın 4 bin 400 TL'yi aştı

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 4 bin 351 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 16.25 itibarıyla 4 bin 400 TL barajını aştı. Gram altında gün içerisinde en düşük 4 bin 345 TL seviyesi test edildi.

ONS ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 387 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3 bin 344 dolar seviyesi görüldü.

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Analistler, bazı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden faiz indirim çağrısı gelmesi ile ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altın fiyatlarında desteklediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 390 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.