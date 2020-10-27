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27.10.2020 - 11:17 |

Gram altın 498 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından rekor tazeledi! Gram altın 497,6 liradan işlem görüyor.

Gram altın 498 lira seviyelerinde
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Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 494,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 497,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.906 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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