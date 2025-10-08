Gram altın 5.400 TL’yi de aştı

Bugün 4.037 dolara kadar çıkan altın, iki yıl önce 2.000 doların altında işlem görüyordu. Bu yükseliş, hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlayan altını önemli bir yatırım aracı haline getirdi.

Yurt içinde gram altın fiyatı da 5.413 TL seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 5.337 TL seviyesi görüldü.

2025 yılı boyunca ons altın, ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik risklerle birlikte yüzde 50’den fazla değer kazandı. Merkez bankalarının yüksek tempoda altın alımları sürerken, yatırımcılar da olası piyasa şoklarına karşı korunma arayışıyla altına yöneliyor.

Fed’in faiz indirimlerine başlaması, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirirken, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) Eylül ayında son üç yılın en büyük aylık girişi gerçekleşti.

Saxo Capital Markets'ten Charu Chanana, “Altının 4.000 doları aşması sadece korkuyla değil, yeniden pozisyonlanmayla ilgili” derken, UBS analisti Giovanni Staunovo da yüksek fiyata rağmen artan talebin yükselişi hızlandırdığını belirtti.