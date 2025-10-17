Gram altın 5 bin 900 lirayı da aştı

Ons altın yatırım bankalarının tahminlerinden çok daha hızlı yükselmeye devam ediyor.

Altının onsu, ABD'de bölgesel bankalarda zayıflığa dair işaretler, küresel ticaret sürtüşmeleri ve faiz indirimi beklentilerinin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam etmesinin etkisiyle rekor serisini sürdürüyor.

4 BİN 300 DOLAR DA AŞILDI

Dün gece 4 bin 300 dolar bariyerini de geçen ons altın, bugün erken saatlerde 4 bin 380 dolar ile rekor kırdı.

Ons altın bu hafta yaklaşık yüzde 8,5 yükseldi. Bu, Mart 2020'den bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş. Ay başından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 13'e ulaştı. Yılbaşına göre artış ise yüzde 66'yı geçti.

ONS ALTINDA YENİ HEDEF

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "4.500 dolar beklenenden erken gelebilir ancak ABD-Çin ticareti ve hükümet kapanması endişelerinin ne kadar süreceğine bağlı" dedi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DURMUYOR

Ons altındaki artışa bağlı olarak yurt içinde gram altın da her gün rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 5 bin 800 TL seviyesinin üzerine çıkan gram altın bugün 5 bin 900 TL’yi de aştı.