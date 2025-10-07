Gram altın bir eşiği daha aştı! Dev bankadan yeni tahmin

Bu yılın en iyi getiri sağlayan yatırım araçlarının başında gelen altında tansiyon durmuyor. ABD hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi kriz, finansal piyasalarda belirsizliği artırdı.

Haberin Devamı

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın fiyatı 3.977 dolar seviyesine kadar yükselerek 4.000 dolar eşiğine bir adım daha yaklaştı. Özellikle ons altında yaşanan ani yükselişler yurt içinde gram altın fiyatını da rekor seviyelere taşıyor.

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Geçen hafta 5.200 TL seviyesine çıkan gram altın fiyatı kazançlarını artırarak yeni haftada 5.300 TL barajını da aştı. Gram altın bugün 5.333 TL seviyesine ulaştı. Gün içerisinde en düşük 5.304 TL seviyesi test edildi.

Bu sırada ABD Merkez Bankası değişen koşulları değerlendirmekte zorlanıyor. Piyasalar hala bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. Bu da faiz getirmeyen altın için olumlu bir etken.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

Fransa’da, Başbakan Sébastien Lecornu siyasi partilerle bütçe harcamaları konusunda uzlaşma sağlanamayınca istifa etti. Bu tıkanıklık, Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığını dizginleme çabalarını da engelledi. Öte yandan Sanae Takaichi’nin neredeyse kesinleşen Japonya başbakanlığı da finans piyasalarını sarstı.

Metal stratejisi direktörü Nicky Shiels, Fransa ve Japonya’daki bu siyasi dalgalanmaların mali endişeleri artırarak altın rallisine katkı sağladığını belirtti.

‘ALTIN EN İYİ SIĞINAK OLACAK’

Pepperstone Group stratejisti Ahmad Assiri, “Bu yüksek seviyeler, altının çeşitlendirilmiş portföylerde yapısal bir bileşen olarak artan stratejik rolünü vurguluyor” dedi. Assiri, altının “ısınan hisse senedi piyasalarıyla ilgili endişeler artarsa en iyi sığınak” olacağını da ekledi.

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs, uzun süredir altın konusunda iyimser tavrını sürdürerek, Aralık 2026 için ons fiyat tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Analistler bu artışı, ETF girişleri ve merkez bankası alımlarıyla açıkladı.