Gram altın bu hafta rekordan döndü

Mart ayından itibaren ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz oranlarında artışa gitmesiyle birlikte faizsiz bir varlık olan altın piyasası düşüşe geçmişti. Mart ayında 2 bin 70 dolar düzeyinden düşüşe geçen ons altında baskı artmıştı.

Fed’in son toplantısında politika faizini yüzde 4 düzeyine yükseltmesiyle birlikte faiz oranı 15 yılın zirvesini gördü. Ancak geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamları Fed’in ilerleyen projeksiyonlarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini güçlendirdi.

ABD’DE ÜRETİCİ ENFLASYONU DA YAVAŞLADI

ABD’de ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 8 olan tahminlerin altında yüzde 7.7 olarak açıklandı. Bu durum enflasyonun tepe noktasını gördüğü ve azalışa geçtiği beklentilerini kuvvetlendirirken, Fed’in aralık ayında yapılacak olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artıracağına yönelik öngörüleri artırdı.

Öte yandan salı günü ABD’de ekim ayı üretici fiyatları açıklandı. Üretici fiyatları eylül ayında yüzde 8.4 seviyesinden ekim ayında yüzde 8’e yavaşladı. Tüketici enflasyonunun ardından üretici fiyatlarının da gerileme göstermesiyle birlikte altın fiyatları yeni zirve seviyeleri gördü.

ONS ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftaya 1769 dolardan başlayan ons altın salı günü ABD’de üretici fiyatlarının gerileme göstermesinin ardından 1786 dolara kadar çıkarak 3 ayın zirvesine ulaştı.

Çarşamba gününden itibaren ons altında rüzgar tersine döndü. ABD’de perakende satışlarının 8 ayın en büyük artışını kaydetmesi 40 yılın zirvesinde olan enflasyona rağmen talebin sağlam durduğuna işaret etti. Bu durum enflasyonu dizginlemek için Fed’in sıkılaştırmayı sürdürmesi gerekebileceği sinyallerini de verdi.

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Bazı Fed yetkilileri faiz artışlarını önümüzdeki aydan itibaren 50 baz puana indirecekleri beklentilerini desteklerken 2023’te artışa devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

ONS ALTINDA DOLAR VE TAHVİL BASKISI

Dolar endeksi ve tahvil faizinin hafta ortasında yükselişe geçmesi altın piyasasını baskı altında bıraktı. Haftanın son işlem gününe 1761 dolardan başlayan ons altın 1747 dolara kadar gerileyerek haftalık bazda en düşük seviyeyi test etti. Ons altın haftayı 1748 dolardan kapattı.

Geçtiğimiz hafta yüzde 5’in üzerinde prim yapan ons altın fiyatı bu hafta yüzde 1 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNDAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket etti. Haftaya 1053 liradan başlayan gram altın salı günü 1068 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Zirve seviyeyi gördükten sonra ons altındaki düşüşe bağlı olarak geri çekilen gram altın cuma günü 1045 liraya kadar geriledi. Gram altın haftayı 1046 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.7 oranında kaybettirdi.