Gram altın bugün kaç lira?

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 339 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 338 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 266 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 315 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 3 bin 325 dolardan işlem görüyor.

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ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

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Analistler, bugün yurt dışında Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Almanya ve Euro Bölgesi'ne ilişkin büyüme verilerinin takip edileceğini hatırlatarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.