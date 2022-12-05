Gram altın haftaya rekorla başladı

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği kritik mesaj sonrasında risk iştahı artarken, altın fiyatları sert yükselmişti.

POWELL’IN FAİZ MESAJI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Powell, Fed'in faiz artırım hızını aralık ayında yavaşlatabileceğini ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI ONS ALTIN YÜKSELDİ

Fed Başkanı Powell’ın geçen hafta çarşamba günü faiz artış hızının yavaşlatılacağı tarihi vermesiyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Haftaya 1754 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1804 dolara kadar yükselerek 3.5 ayın zirvesini test etti.

GRAM ALTIN REKOR KIRMIŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçen hafta tüm zamanların rekor seviyesini görmüştü. Haftaya 1051 liradan başlayan gram altın cuma günü 1082 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Ancak öğleden sonra ABD’de açıklanan kritik veri sonrası gram altında yön değişti.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ PİYASALARI SALLADI

Geçtiğimiz cuma günü saat 16.30’da ABD’de kasım ayı tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklandı. Buna göre ABD'de kasım ayında tarım dışı istihdam 263 bin kişi arttı. Piyasalarda beklenti artışın 200 bin kişi olması yönündeydi. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 3.7 seviyesinde sabit kaldı.

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Fed Başkanı Powell aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylese de ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in agresif faiz artırımına devam edebileceği beklentileri hakim oldu. Bu küresel çapta doları güçlendirirken, altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA CUMA GÜNÜ DÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 1803 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrası 1778 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 1797 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 2.45 oranında değer kazandı.

Gram altın ise geçen hafta cuma günü 1082 lira ile tarihi rekor seviyeyi gördükten sonra öğleden sonra ons altındaki düşüşe bağlı olarak geri çekildi. 1065 liraya kadar gerileyen gram altın haftayı 1077 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 2.47 oranında kazandırdı.

GRAM ALTIN YENİ HAFTADA REKOR TAZELEDİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise gram altın tüm zamanların rekor seviyesini yeniledi. Haftaya 1076 liradan başlayan gram altın 1084 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1075 lira, en yüksek ise 1084 lira seviyeleri test edildi.

ONS ALTIN 5 HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Ons altın fiyatında ise sert yükselişler görülmeye devam ediyor. Haftaya 1797 dolardan başlayan ons altın 1810 dolara kadar yükseldi. Ons altın en son 5 Temmuz tarihinde 1810 doları görmüştü. Ons altında gün içerisinde en düşük 1794 dolar, en yüksek ise 1810 dolar seviyeleri görüldü.