Gram altın kritik seviyeyi aşarak rekor kırdı

Ons altın, bugün 3.791 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Bu yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesi beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden girişler ana etkenler oldu.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

GÖZLER SAAT 19.35'E ÇEVRİLDİ

Fed Başkanı Jerome Powell bugün saat 19:35'de Rhode Island eyaletinin Providence kentinin ticaret odasında ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak. Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve faiz indirim sürecine ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ ŞİMDİDEN AŞILDI

Ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte yurt içinde gram altın fiyatı kritik eşik olan 5 bin TL’nin üzerine çıktı. Daha önceden finans piyasalarında analistler gram altın fiyatının yıl sonunda 5.000 TL seviyelerini görebileceğini öngörüyordu. Son dönemde yaşanan sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın şimdiden yıl sonu hedefi olan 5.000 TL'nin üzerini test etmiş oldu.

Gram altında gün içerisinde en yüksek 5 bin 48 TL, en düşük 4 bin 971 TL seviyesi görüldü.