Gram altın kritik seviyeyi aştı

Ons altın fiyatı bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyirden etkileniyor. Pazartesi gününe 1851 dolardan başlayan ons altın 1840 dolara kadar geriledikten sonra günü 1841 dolardan tamamladı.

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Salı günü 1841 dolardan açılan ons altın ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin etkisiyle birlikte 1855 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1852 dolardan kapattı.

TAHVİL FAİZİNDEKİ YÜKSELİŞ ONS ALTINI BASKILIYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükseliş kaydederek yeniden yüzde 3 seviyesini aştı. Tahvil faizindeki yükseliş yatırımcıları dolara yönlendirirken bu durum ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Güne 1852 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileme kaydederek 1848 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1845 dolar, en yüksek ise 1853 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BİN LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatındaki sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz güne 981 liradan başlayan gram altın 999 liraya kadar yükseldikten sonra 997 liradan kapandı.

Bugüne 998 liradan başlayan gram altın kritik eşik olan bin liranın üzerine çıktı. Gram altın şu dakikalarda bin 15 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 997 lira, en yüksek ise bin 18 lira seviyeleri görüldü.