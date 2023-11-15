Gram altın kritik sınırın üzerinde

Para ve emtia piyasalarında yön ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana sert düşüş gösteren altın fiyatları dünkü veri sonrası yukarı yönlü hareketlendi.

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ABD ENFLASYONU SONRASI PİYASADA İYİMSER HAVA HAKİM

Dün ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık bazda tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 3.7’den yüzde 3.2’ye geriledi.

Piyasalarda beklenti ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 3.3 seviyesine inmesi yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları artış göstermedi. Ekonomistler aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0.1 oranında artmasını bekliyordu.

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Çekirdek tüketici fiyatları ise aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 4.0 oranında geldi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 4.1 oranında gerçekleşmesi yönündeydi.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda düşüş göstermesi, çekirdek tüketici fiyatlarının da aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte piyasalarda olumlu hava hakim oldu. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi sert düşerken, altında yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.

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Geçtiğimiz güne 1946 dolardan başlayan ons altın 1970 dolara kadar yükseldikten sonra 1964 dolardan günü tamamladı.

GRAM ALTIN 1800 LİRA KRİTİK SINIRIN ÜZERİNE ÇIKTI

Öte yandan ons altında görülen yukarı yönlü seyir yurt içinde gram altın fiyatını da olumlu etkiledi. Dün 1787 liradan açılan gram altın 1814 lirayı gördükten sonra 1806 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1963 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1969 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1961 dolar, en yüksek ise 1971 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1807 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1815 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1796 lira, en yüksek ise 1817 lira seviyeleri test edildi.