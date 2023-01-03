Gram altın tarihi rekor kırdı

2022 yılı Şubat ayında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle birlikte ons altın 2070 doları aşarak tüm zamanların rekor seviyesini görmüştü. Ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlaması ons altın fiyatının düşmesine neden olmuştu.

DÜN PİYASALAR TATİL SEBEBİYLE SAKİN SEYRETTİ

Ons altın 2022 yılını 1823 dolardan kapatarak mart ayında gördüğü 2070 doların yüzde 12 altında yılı tamamladı. Geçtiğimiz gün ABD piyasalarının Noel tatilinde olması sebebiyle altın fiyatları yeni yıla sakin bir seyirle başlamıştı.

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Bugün ise ABD başta olmak üzere yurt dışı piyasalarının açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Güne 1824 dolardan başlayan ons altın 1850 doları görerek sert yükseliş gösterdi. Böylelikle ons altın 13 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Ons altın şu dakikalarda 1835 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte tüm zamanların rekor seviyesi olan 1114 lirayı gördü. Gram altın şu dakikalarda 1105 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1093 lira seviyesi test edildi.