Gram altın ve dolarda yıl sonu beklentisi! Piyasalarda sert hareket sonrası yatırımcılar merak ediyor

Geçtiğimiz haftaya hızlı başlayan altın fiyatları perşembe ve cuma günü gelen satışlarla birlikte tepetaklak oldu. Geçen haftaya 5.400 TL seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı perşembe günü 5 bin 767 TL seviyesine kadar yükselerek önemli bir çıkış yakalamıştı. Gün içi zirveyi gördükten sonra altında rüzgar terse döndü.

CUMA GÜNÜ SATIŞLAR DERİNLEŞTİ

Haftanın son işlem gününde de piyasada satışların derinleşmesiyle birlikte altın fiyatlarında yüzde 2’nin üzerinde kayıplar görüldü. Altının gramı cuma günü 5 bin 488 TL seviyesini gördükten sonra haftayı 5 bin 551 TL’den kapattı. Bugün altının gram fiyatı 5 bin 540 TL seviyelerinden işlem görüyor.



DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Yurt içinde dolar/TL’de ise yatay pozitif seyir dikkat çekiyor. 42 barajını aşan dolar/TL’de geçtiğimiz hafta fiyatlar 42.30 seviyelerinde dengelendi.

'BU DURUM KAÇINILMAZ OLARAK ALTINDA SATIŞ GETİRDİ’

Peki altın fiyatlarında son yaşanan sert kaybın sebebi ne? Fiyatlar yeniden yükselir mi? Yeni yıla 1.5 aydan az zaman kaldı. Dolar ve altında yıl sonu öngörüleri neler? Piyasalara ilişkin tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “ABD’de hükümetin açılması parasal sisteme güvenin artması anlamına da geliyor. O yüzden hükümetin açılamama riskini düşünerek altına geçenlerin pozisyon boşaltarak tekrar dolara döndüğünü söyleyebiliriz. Ancak tek sebep bu değil. Bunun yanında enflasyonun zamanında açıklanamayacak olması ve bu nedenle Fed'in önünü göremeyecek durumda olması nedeniyle Powell temkinli olunacağı sinyalini verdikten sonra da piyasada Fed faiz indirimi beklentileri hızla düşmeye başladı. Bu durum da kaçınılmaz olarak altına satış gelmesine neden oldu.

SERT DÜŞÜŞ SONRASI ALTIN YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

Ons altın grafiğinde 3.997 dolar seviyelerindeyken orta vade yukarı sinyalleri geldi ve 4.245 dolar seviyelerine kadar da yükseliş sürdü. Ancak son haberlerle gelen kar satışlarıyla 4.032 dolar seviyelerine kadar gerileyen altında orta vade yukarı sinyalleri henüz bitmiş değil.

Orta vade aşağı sinyallerinin gelebilmesi için önümüzdeki günlerde 3.943 dolar seviyelerine kadar gevşemesi gerekiyor. Şimdilik yatay seyirde trendsiz bir hareket var ve dalgalanma devam ediyor. 4.065 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece her an yukarı hareketini devam ettirebilir.

5 BİN 500 TL SEVİYELERİNE GERİLEYEN GRAM ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Orta vade yukarı sinyalleri hala devam etmekte olan gram altında 5.499 TL seviyesi kritik önemdedir. Bu seviyenin altında uzun süre geçirmesi satış ağırlıklı bir piyasa oluşmasına neden olabilir. Güçlü desteğimiz 5.425 TL seviyesinde olup 5.325 TL seviyesini görmediği sürece göstergelerin yukarı yönü işaret etmeye devam etmesi söz konusudur.

GÖZLER DOLARDA: ‘TCMB FAİZ POLİTİKASI VE ENFLASYON TRENDİ ÖNEMLİ ETKİ YAPABİLİR’

Son 5 iş günüdür dolar/TL yatay seyirde hareket etmektedir. Neredeyse 42 seviyesine çakılmış vaziyettedir. Dolardaki yükseliş sınırlıdır. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Burada TCMB’nin faiz politikası ile enflasyon trendi önemli etki yapabilir.

DOLAR VE ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ!

Yıl sonunda dolar/TL’nin 43 civarında kapatmasını bekliyoruz. Gram altın kapanışı ise ons altın ile birebir ilişkilidir. Ons altının yıl sonu değeri, oynak piyasa koşulları nedeniyle farklılık gösterebilir. Yıl sonu 4140 dolar seviyelerinde olabilir. Buna bağlı olarak da gram altın yıl sonunda 5.620 TL seviyelerinde olabilir.”