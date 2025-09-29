Gram altın yeni haftada tarihi rekor kırdı

Altın, ABD hükümetinin kapanma olasılığı ve önemli ekonomik verilere ilişkin belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmesi sonucu ons başına 3.800 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Ons altın 3.817 dolara yükseldi ve altı haftadır süren yükselişini devam ettirdi.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler teknik göstergelerin ons altının 4.000 doları geçme yönünde hareket ettiğine işaret ediyor. Bu yolda ilk direnç 3.827 dolar ve buranın geçilmesi halinde 3.850 dolar hedeflenebilir. Destekler ise 3.772 ve 3.759 dolar seviyelerinde.

Bu yükseliş, Başkan Donald Trump ile Kongre liderleri arasında yapılacak kritik toplantı öncesinde olası bir hükümetin kapanmasından sadece bir gün önce doların zayıflamasıyla gerçekleşti. Hükümetin kapanması, cuma günkü istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli istihdam verilerinin açıklanmasını geciktirebilir ve bu da Fed'in ekonomik görünümü değerlendirmesini zorlaştırabilir. Zayıf istihdam verileri Fed'in Ekim toplantısında faiz indirimi yapma olasılığını artırabilir ve altın gibi getiri sağlamayan varlıkların cazibesini artırabilir.

Barclays stratejistleri, altın bu yıl %45 artış kaydetmesine rağmen, "iyi bir değer koruması" olmaya devam ettiğini söyledi.

GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR

Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın bugün 5 bin 100 TL barajını aşarak önemli bir yükseliş kaydetti.