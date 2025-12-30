Gram altında 300 TL'yi aşan kayıp sonrası toparlanma başladı: Yeni hedef verildi

Altın ve gümüş fiyatlarında son günlerde sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekti. Yeni yıl tatili öncesinde piyasalarda düşük işlem hacimleri görülürken, kar satışları da öne çıkıyor. Tatil havasının etkisiyle piyasalarda likidite düşük seviyelerde bulunurken, bu durum fiyatların hızlı hareket etmesine yol açıyor.

PUTİN’İN KONUTUNA SALDIRI GİRİŞİMİ PİYASALARIN RADARINDA

Jeopolitik gerilimlerin tekrar artması da küresel piyasalarda risk iştahının törpülenmesine neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi.

GÜMÜŞ DÜN SERT DÜŞTÜ

Cuma günü %10 civarında yükselerek 108 TL seviyesine ulaşan gram gümüşün fiyatı geçtiğimiz gün tepetaklak oldu. Cuma günkü kazançlarını tamamen silen gümüşün fiyatı dün 97 TL seviyelerine geriledikten sonra günü 100 TL’den kapattı. Dün ons gümüş de 83 dolar civarından 70 dolar bandına inerek önemli bir düşüş kaydetti.

GRAM ALTINDA 300 TL’Yİ AŞAN KAYIP

Gümüş fiyatlarının yanı sıra altında da dün sert satışlar yaşandı. Altının gram fiyatı 6.250 TL seviyelerinden 5.940 TL’ye düşerek gün içinde 300 TL’yi aşan kayıp verdi. Gram altın günü 5.983 TL’den kapattı.

Geçtiğimiz gün ons altın da büyük kayıp verdi. Altının onsu dün 4.500 dolar seviyelerinden 4.300 dolara indikten sonra günü 4.334 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN BUGÜN KRİTİK EŞİKTE

Dünkü sert düşüşün ardından altın fiyatları bugün toparlanma gösteriyor. Güne 5.982 TL’den başlayan gram altın kritik eşik olan 6.000 TL’nin üzerinde hareketini sürdürüyor. Şu sıralarda 6.017 TL’yi gören gram altın gün içerisinde en yüksek 6.052 TL seviyesini test etti.

Bugün ons altın fiyatı da yükseliş göstererek 4.357 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz gün yaşanan sert kaybın ardından gümüş fiyatları bugün toparlanıyor. Ons gümüşün fiyatı 74.01 dolardan, gram gümüşün fiyatı da 102.25 TL seviyesinden alıcı buluyor.

GÜMÜŞ NEDEN GERİLEDİ?

Bloomberg stratejisti Adam Linton “Gümüşteki geri çekilmenin net bir nedeni olmamasına rağmen, düşük likidite seviyeleri ve gümüşün sert yükselişi, ani bir toparlanmaya karşı savunmasız olduğu anlamına geliyor. Makro faktörler ve likidite düşük kalmaya devam ediyor; bu da metal piyasasında bu tür düzensiz fiyat hareketlerinin 2025'in geri kalanında trade'in bir özelliği olabileceği anlamına geliyor.” yorumunu yaptı.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ HEDEF VERİLDİ

OANDA analisti Kelvin Wong, ons altın için 5.010 dolar, gümüş için 90,90 dolar hedef verdi.