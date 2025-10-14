Gram altında bir rekor daha! 3 kurumdan yeni tahmin

Ons altın Fed'den faiz indirimi beklentileri ve yeniden alevlenen ABD-Çin tansiyonu nedeniyle 4 bin 179 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Gümüş de benzer nedenlerle 53,55 dolar/ons seviyesini gördü.

Haberin Devamı

ONS ALTINDA GETİRİ YÜZDE 58

Ons altın şu sıralarda 4 bin 120 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 58,6 değer kazandı.

GRAM ALTIN BİR EŞİĞİ DAHA AŞTI

Yurt içinde gram altın fiyatı da rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün 5 bin 500 TL seviyesini aşan gram altın bugün 5 bin 600 TL’nin de üzerini gördü. Gram altında gün içerisinde en yüksek 5 bin 619 TL seviyesi test edildi. Şu sıralarda fiyat 5 bin 543 TL seviyesinde.

3 KURUMDAN YENİ TAHMİN

Bank of America ve Societe Generale analistleri ons altının 2026'ya kadar 5.000 dolara ulaşacağını öngörürken, Standard Chartered, 2026 ortalama tahminini 4.488 dolara yükseltti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, iş gücü piyasasındaki artan risklerin ABD'de daha fazla faiz indirimi için zemin hazırladığını söyleyerek faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar, Ekim ayında yüzde 97 ve Aralık'ta yüzde 90 olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.