Gram altında bir yılda büyük kazanç

Para ve emtia piyasaları 2022 yılını oldukça hareketli geçirdi. Özellikle Şubat ayının sonlarına doğru Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Küresel ticaret ve tedarik zincirine adeta darbe vuran savaşın etkisiyle birlikte altın, petrol gibi değerli emtiaların fiyatlarında hızlı yükselişler görüldü.

2 BİN 70 DOLARI GÖRDÜKTEN SONRA GERİLEDİ

Rusya’nın savaşı şiddetlendirmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının etkisiyle birlikte mart ayında ons altın 2 bin 70 doları görerek rekor kırmıştı. Ancak ons altın yıl içi zirve seviyeyi gördükten sonra Fed’in faiz artırımlarına başlamasının etkisiyle birlikte yüzde 12 oranında değer kaybetti.

Fed’in son 4 toplantıda da üst üste 75 baz puan faiz artırması ve son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmasıyla birlikte değerli metal altında değer kaybı şiddetlenmişti. Dolar üzerinden fiyatlanan ve faiz getirisi olmayan değerli metal geleneksel olarak faizlerle negatif bir korelasyona sahip olma eğiliminde.

ONS ALTINDA ENFLASYON ETKİSİ

Özellikle ABD’de son dönemde enflasyon göstergelerinin olumlu bir sinyal vermesi, yıllık enflasyonun yüzde 9 seviyelerinden yüzde 7.1’e gerilemesi Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarında faiz artırımını yavaşlatacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Fed’in 2023 için faiz beklentisi yüzde 5.1 olarak açıklandı.

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Kasım ayının başlarında 1616 dolara kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini test eden ons altın yeniden toparlanma göstererek 1800 dolar olan kritik eşiğin üzerine çıktı. Ons altın yılı 1823 dolardan kapattı. Ons altın yıllık bazda yüzde 0.3 oranında kaybettirdi.

YILIN SON GÜNLERİNDE TARİHİ REKORA İMZA ATTI

Gram altın ise ons altına nazaran daha iyi bir performans sergiledi. 2021 yılını 779 liradan kapatan gram altın bu hafta salı günü ons altındaki sert hareketin etkisiyle birlikte kısa süreliğine 1108 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı.

YILLIK BAZDA GETİRİ YÜZDE 40

Gram altın yılı 1096 liradan tamamladı. Yıllık bazda getiri ise yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda yıllık bazda düşüş gösteren ons altına nazaran gram altındaki getiri dikkat çekti.