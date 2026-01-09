Milliyet.com.tr/ ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ülke dışına çıkarılarak ABD’de tutuklanmasının ardından hafta başında sert yükseliş gösteren altın fiyatlarında dengeler değişti.

Çarşamba günü 4500 dolar ile 2026’nın en yüksek seviyesine ulaşan ons altın fiyatı sonraki günde 4.400 dolar seviyelerini test etti. Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da 6.228 TL seviyelerinden 6.100 TL’lere indi.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA DALGALANDI

Yaşanan değer kayıpları sadece altını değil bir diğer gözde emtia gümüşü de olumsuz etkiledi. Gram gümüşün fiyatı 114 TL seviyelerinden perşembe günü 104 TL’ye geriledi. Ons gümüşün fiyatı ise 82 dolardan 75 dolara indi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı bugün 6.200 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.470 dolardan alıcı buluyor. Gram gümüşün fiyatı 107 TL seviyelerinde iken, ons gümüş 77.19 dolardan fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performanslarını sergiledikten sonra yeni yıla girdi. Merkez bankalarının alımları ve kıymetli metale dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler, geçen yıl boyunca fiyatların art arda rekorlar kırmasını sağladı. Çin-Japonya ticaret ilişkilerindeki gerilimler ile ABD’nin Venezuelalı lider Nicolas Maduro’yu yakalaması sonrasında ilk günlerde sert yükseliş gösteren altın ve gümüşte rota değişti.

GEÇEN YIL ALTIN VE GÜMÜŞ NE KAZANDIRDI?

Altının gram fiyatı 2025’te yatırımcısına %99.5 kazandırırken, aynı dönemde gram gümüşte de getiri %198.3 olarak gerçekleşti.

‘HENÜZ BİR TREND HAREKETİ YOK’

Peki altında teknik göstergeler ne söylüyor? Fiyatlar yükselecek mi? Olası geri çekilmelerde altın almak mantıklı mı? Son fiyatlamaların ardından gram altında öne çıkan rakamı milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Ons altın 29/12/2025 günü sert bir düşüş yaparak orta vade göstergelerin yönünü aşağıya çevirmesine neden olmuştu. Yıl sonu pozisyon ayarlamalarıyla gelen satış bir anda sinyalleri etkilemişti. Yeni yılda bir süre yatay seyirde gelen sinyal değişikliği şokunu atlatmaya çalışan ons altın, önce yatay seyirde başka satışın gelip gelmeyeceğini bekledi. Akabinde 05 ve 06 Ocak günleri gelen alımlarla 4.496 dolar seviyelerine gelerek göstergelerin tekrar yukarı yönü işaret etmesini sağladı.

Şimdilik gelen haberlere göre hafif dalgalanma gösterse de henüz bir trend hareketi yok. 2 günlük gevşemeye bakarsak, tüm değerli metallerde olduğunu görürüz. Bir kısım pozisyonların kapatılma ihtimali oldukça yüksektir. Kısa vadede yazılan yüksek karın etkisiyle kar satışı gelmiş olabilir. Venezuela riskinin artmayacağı düşüncesi kar satışında bahane olarak kullanılmış olabilir.

RAKAM VERİLDİ: 4.390 DOLAR KRİTİK ÖNEMDE!

Önemli trend göstergeleri henüz tam olarak net bir sinyal vermiyor. Bazıları aşağı sinyallerini sürdürmeye devam ederken, bazıları da 2 gündür yukarı sinyalleri üretiyor. Burada 4.390 dolar seviyesi kritik önemdedir. Üzerinde kaldığı sürece tekrar 4.500 dolar seviyelerini test etmesini bekleyebiliriz. Ancak 4.390 dolar seviyesinin altına inerse 4.300 dolar seviyesinin altına sarkıp sarkmayacağını kontrol edeceğiz. Şimdilik kararsız bir piyasa olabileceğini ve 4.220-4.550 bandında dalgalanabileceğini söylemekle yetinelim

GRAM ALTIN İÇİN ÖNE ÇIKAN İLK RAKAM!

Gram altın grafiğinde de yatay seyirde dalgalanma bekliyoruz. Burada doların aylık bazda değer kazancı da etkili o yüzden yakın zamanda tekrar 6.300 TL seviyesini test edebileceğini düşünüyoruz. Kısa süre için aşağı yönde bir hareket beklemiyoruz.

UYARI GELDİ: ALIM YAPARKEN DİKKATLİ OLUNMALI

5.990 TL seviyesi önemli bir bölge ve burada tutunma ihtimali oldukça yüksek. Eğer satış gelirse bu bölgede alım yapmak mevcut şartlara göre mantıklı görünüyor. Altın işlem hacmi diğerlerine göre daha yüksek olan bir emtia. O yüzden aşırı dalgalanma potansiyeli diğerlerine göre daha düşük. Yakın zamanda Çin merkez bankasının altın rezervlerini artırdığı haberi, henüz alım eğiliminin bitmediğini göstermektedir. O yüzden altında gevşemeler bir alım fırsatı gibi düşünülebilir. Gümüş aşırı dalgalandığı için alımı konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz.

ALTINDA 3 AYLIK TAHMİN

Altının düşmesi için jeopolitik risklerin azalması ve dolar alım eğiliminin artması lazım. Mevcut gelişmeler ise bunun tersine olduğundan 4900-5000 dolar ve 6700-6900 TL fiyatları gerçekçi hedefler olabilir.”