Gram altında rekor serisi sürüyor

Para ve emtia piyasalarında son dönemde görülen hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle birlikte ons altın yükselirken, bu durum gram altın fiyatının da yeni rekorlar kırmasına yol açıyor.

FED PİYASALARA YÖN VERECEK

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının keskin bir düşüş göstermesinin ardından piyasalar moral bulmuş ve altın fiyatları yükselişe geçmişti. Geçen hafta ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler olası bir resesyona işaret ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 1 Şubat tarihinde vereceği faiz kararı piyasalardaki fiyatlamaları etkileyecek.

Piyasalar Fed’in ekonomiyi olası bir resesyona sürüklememek için faiz artış hızını yavaşlatacağını fiyatlıyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

Kritik gelişme öncesinde ise altın fiyatları yeni zirveleri test etmeye devam ediyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ

ABD’de enflasyonun gerilemesinin ardından düşüşe geçen dolar endeksi 103’lü seviyelerden yönünü aşağı çevirmişti. Dolar endeksi dün keskin bir düşüş göstererek 101.500’lü seviyelere kadar geriledi. 6 gelişmiş ülke para birimine karşı doların seyrinin incelendiği dolar endeksinin zayıflama göstermesi değerli metal altının yükselmesine yol açıyor. Ons altın fiyatında görülen yukarı yönlü hareketler yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına neden oluyor.

ONS ALTIN 9 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1937 dolardan başlayan ons altın 1948 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1946 dolardan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1946 dolardan başlayan ons altın 1949 doları görerek 9 ayın zirvesini test etti. Ons altın en son 22 Nisan tarihinde 1955 doları görmüştü. Ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1940 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1942 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Geçtiğimiz güne 1171 liradan başlayan gram altın 1177 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Gram altın günü 1176 liradan kapattı.

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Bugün 1176 lira seviyesinden açılan gram altın 1178 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Gram altın zirve seviyeyi gördükten sonra gerileyerek 1174 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1173 lira seviyesi test edildi.

YATIRIMCILAR ABD BÜYÜME RAKAMLARINI BEKLİYOR

Piyasaların gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamında olacak. ABD ekonomisinin yüzde 2.6 oranında büyüme göstermesi bekleniyor. Bir önceki dönemde yüzde 3.2 oranında büyüme yaşanmıştı.

ABD ekonomisine yönelik büyüme rakamları Fed’in para politikası üzerinde etkili olabilir. Kritik veri sonrası piyasalarda sert hareketler görülebilir.