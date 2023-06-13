Gram altında rekor serisi sürüyor

Para ve emtia piyasalarında gözler yarınki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Piyasalarda beklentiler Fed’in faiz oranını yüzde 5.25 seviyesinde sabit tutması yönünde.

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Fed’in beklentiler dahilinde faiz oranını sabit bırakması durumunda altın piyasasında yukarı yönlü seyir görülebilir. Fed eğer faiz artırımlarına devam ederse bu durumda faizsiz bir varlık olan altın piyasasında düşüşler görülebilir. Kritik Fed faiz kararı piyasalarda yönü tayin edecek.

GRAM ALTIN DÜN 1497 LİRAYI GÖRDÜ

Haftaya 1482 liradan başlayan gram altın 1497 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altın günü 1486 liradan kapattı.

ONS ALTIN DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz güne 1960 dolardan başlayan ons altın 1949 dolara kadar geriledikten sonra 1957 dolardan kapandı.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Haftanın ikinci işlem gününe 1486 liradan başlayan gram altın 1498 liraya kadar yükselerek yeni zirvesini test etti. Gram altın şu dakikalarda 1495 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1465 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1964 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1956 dolar, en yüksek ise 1965 dolar seviyeleri görüldü.