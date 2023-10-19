Gram altında rekor serisi sürüyor

Para ve emtia piyasalarında yön 7 Ekim tarihinde Hamas’ın, İsrail’e saldırıları ile birlikte değişti. İsrail’in buna karşılık olarak Gazze’ye yoğun saldırılarda bulunması ve Lübnan ile Suriye’den de İsrail ile çatışmaların yaşanması Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Özellikle savaş gibi riskli durumlarda yatırımcı tercihi altından yana oluyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman altına olan talep arttı.

SAVAŞI ŞİDDETLENDİREN GELİŞME

Öte yandan İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi bombalamasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail’e ziyareti kapsamında yaptığı açıklamalar ise altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Biden, İsrail’i desteklediklerini dile getirdi.

ONS ALTIN 2.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1923 dolardan başlayan ons altın 1962 dolara kadar yükselerek 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın en son 1 Ağustos tarihinde 1960 dolar seviyesinin üzerini test etmişti.

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GRAM ALTIN DÜN 1750 LİRAYI AŞTI

Ons altında görülen sert yükseliş yurt içinde gram altının rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı. Gram altın dün 1753 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın günü 1753 liradan kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN HAFİF YÜKSELİYOR

Haftanın dördüncü işlem gününe 1947 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1951 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1945 dolar, en yüksek ise 1953 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Bugün 1752 lira seviyesinden açılan gram altın 1787 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın şu dakikalarda 1757 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1748 lira seviyesi görüldü.