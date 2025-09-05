Gram altında rekor serisi sürüyor

Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 692 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, 4 bin 750 TL'nin üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından ons altın fiyatı rekor kırdı. Ons altın 3 bin 580 doların üzerine çıkarken, bu durum gram altın fiyatının da rekor kırmasına yol açtı.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Fed'in faiz kararına ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalarda 17 Eylül'de bankanın faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, ekim toplantısında da faiz indirimine gidilebileceği ihtimali güçleniyor.

Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, bankanın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerindeki ilerlemenin devam etmesiyle faiz oranlarını düşürmenin zamanla uygun hale geleceğini ifade etti.

ABD yönetiminin attığı adımların ekonomi ve ticaret alanında oluşturduğu riskler varlığını korurken, Fed'in gelecek dönemde daha güvercin bir tutum sergileyebileceği beklentileri başta kıymetli metaller tarafında alıcılı seyri destekliyor.

Para piyasalarında Fed'in ekimde yüzde 57 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği, yüzde 43 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor. Ekimde politika faizinin sabit tutulması durumunda aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.