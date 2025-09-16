Gram altında tarihi rekor! Gözler yarına çevrildi: İşte son tahminler

Canlı Borsa
Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek faiz toplantısı öncesinde yatırımcıların altına olan ilgisi güçlü şekilde devam ediyor. Bugün ons altın ve gram altın tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın son günlerde beklenen kritik eşiği de aştı. Yatırımcılar fiyatlardaki seyri merakla takip ederken uzmanlardan son tahminler de geldi. İşte detaylar...

16.09.2025 - 09:21 |
Fed'in çarşamba günü sona erecek toplantıda faizi 25 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 96, 50 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 4 olarak fiyatlanırken, ons altın bugün 3689 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 

GRAM ALTIN DA KRİTİK EŞİĞİ AŞTI 

Ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte yurt içinde gram altın fiyatı da 4.900 TL olan kritik eşiği aştı. Gram altın fiyatı bugün 4.901 TL seviyesini test etti. 

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÇARPICI ÖNGÖRÜ 

Capital.com analisti Kyle Rodda, "Piyasalar çok iyimser. FOMC kararını beklerken faiz indirimlerine inanıyorlar. Kısa ve orta vadede altın için görünüm güçlü olmaya devam ediyor" dedi. 

Bu arada, yatırımcıların altın destekli varlıklara olan talebi artmaya devam etti. Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust (GLD), pazartesi günü varlıklarının %0,21 artışla 976,80 tona ulaştığını bildirdi. 

Fed'in yaklaşan kararına siyasi bir boyut katan ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü sosyal medya aracılığıyla Başkan Jerome Powell'ı "daha büyük" bir faiz indirimi uygulamaya çağırdı. Ayrı bir gelişmede bir ABD temyiz mahkemesi, Trump'ın Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimini reddetti ve devam eden siyasi gerilimler ortamında merkez bankasının bağımsızlığını pekiştirdi. 

Rodda, "Faiz eğrisinde çok fazla güvercinlik var. Fed üyelerinin nokta tahminleri bunu desteklemezse, altın fiyatlarının düşüşe geçmesine neden olabilir. Ancak desteklerlerse, altının 3.700 dolar seviyesini aştığını görebiliriz" diye ekledi. 

