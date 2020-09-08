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HaberlerUzmanpara Haberleri Güçlenen dolar altın fiyatlarını da aşağı çekti
08.09.2020 - 15:00 |

Güçlenen dolar altın fiyatlarını da aşağı çekti

ABD Doları'nın başta euro ve GBP olmak üzere önemli para birimleri  karşısında değer kazanması spot altın fiyatlarını da aşağı çekti.

Güçlenen dolar altın fiyatlarını da aşağı çekti
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İngiltere'nin Ekim 2019'da imzalanan AB'den geri çekilme anlaşmasında değişiklik yapma planlarının yarattığı belirsizlik ve ECB'nin Perşembe  günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında çıkacak kararlara yönelik  beklentiler ABD Doları'nı güçlendirirken, spot altın fiyatını yüzde 1 düşürdü.

EUR/USD paritesi 1,1777 seviyesine kadar gerilerken spot altın da 1907,87 dolar/ons seviyesini gördü.

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