'Güçlü gelen verileri değerlendireceğiz'

Bu şahin tondaki açıklamalar, faiz indirim olasılığını azaltırken piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Bullock, enflasyonun "önemli ölçüde" düşerek RBA'nın yüzde 2-3'lük hedef aralığına girdiğini ve iş gücü piyasasının "tam istihdama yakın" olduğunu ifade etti. Enflasyonun ilerlemesi hakkında "Gerçekten iyi bir ilerleme kaydettik" diyen Bullock, çekirdek enflasyonun aralığın orta noktasına yakın olduğunu ve politika hafifletilse bile enflasyonun bandın ortasında istikrara kavuşacağını öngördüklerini aktardı.

Bu açıklamalar piyasalarda şahin bir etki yarattı; politikaya duyarlı üç yıllık devlet tahvili getirileri bir miktar yükselirken Avustralya doları kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Banka, 30 Eylül tarihinde faiz kararını vermek üzere toplanacak. Bir sonraki toplantı ise 4 Kasım'da gerçekleştirilecek. Yatırımcılar Kasım ayında bir RBA faiz indirimi olasılığını hala yüksek görseler de, Bullock'un yorumları öncesindeki yaklaşık yüzde 90'lık ihtimali yüzde 80 seviyesine düşürdüler.