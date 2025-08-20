'Gümrük vergisi gelirleri borç için kullanılacak'

Bessent, daha önce 300 milyar dolar olarak öngörülen yıllık gümrük vergisi gelirinin önemli ölçüde yukarı doğru revize edileceğini söyledi, ancak kesin bir rakam vermedi.

Haberin Devamı

CNBC'ye konuşan Bessent hem kendisinin hem de Başkan Trump'ın borçların azaltılması konusuna odaklandıklarını vurguladı. Bessent, "Açığın GSYH'ye oranını aşağı çekeceğiz. Borcu ödemeye başlayacağız ve bu noktada Amerikan halkına bir mahsuplaşma olarak kullanılabilir" dedi.

1990'lardaki düşük enflasyonlu büyüme ortamına geri dönüşün mümkün olduğunu da sözlerine ekleyen Bessent, ancak yüksek faiz oranlarının konut gibi sektörleri ve kredi kartı borcu yükü altındaki hanehalklarını zorladığını belirtti. Bessent, Federal Rezerv'in kilit faiz oranının düşürülmesinin konut inşaatını hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve önümüzdeki bir ila iki yıl içinde konut maliyetlerini hafifletebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Bu yorumlar, ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yüksek mortgage oranlarına rağmen Temmuz ayında müstakil konut başlangıçlarında ve ruhsatlarında hafif bir artış olduğunu bildirmesiyle birlikte geldi. Trump'ın gümrük vergileri Fed'i temkinli tutsa da, piyasalar iş piyasası verilerinin yumuşamasıyla birlikte Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi bekliyor.