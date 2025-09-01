Gümüş fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin cuma günü bir sosyal medya paylaşımında iş gücü piyasası risklerini gerekçe göstererek faiz indirimine desteğini yinelemesi değerli metal fiyatlarını destekledi.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Fed Başkanı Daly'nin güvercin yorumları, yatırımcıların yüksek çekirdek PCE verisini görmezden gelmesine yardımcı oldu ve bu ay 25 baz puanlık bir indirim için kapıyı açık tuttu" dedi.

Ons altın 3486,13 doların görülmesinin ardından cuma gününe göre yüzde 0,82 artışla 3475,74 dolarda.

Ons gümüş fiyatı da 40,54 dolar ile Eylül 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 1.9 artışla 40,47 dolardan işlem görüyor.

Analistler ons altın için direnç seviyesi olan 3498 doları işaret ediyor. İlk destek ise 3450 dolarda.