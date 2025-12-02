Gümüş rekor seviyeden geri çekildi

Gümüş dün 58,84 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geri çekildi ve bu sabah ons başına yaklaşık 56.58 dolara indi. Altı günlük yükseliş serisi, 14 günlük göreli güç endeksini 70’in üzerine taşıyarak aşırı alım sinyali verdi.

TD Securities Analisti Daniel Ghali, "Artık rasyonel ivmenin ötesine geçmiş durumdayız" değerlendirmesinde bulunarak talep beklentilerinin tüm kategorilerde zayıfladığını söyledi. Ghali, Londra’daki tezgah üstü piyasada "zayıf fiziksel işlem hacmine" rağmen yatırım talebinin fiyatlamada başlıca itici güç haline geldiğini belirtti.