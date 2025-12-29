Gümüş, yatırımcısını ters köşe yaptı: Fiyatlar çakıldı!

Canlı Borsa
Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının zayıflaması, gümüş fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı. Peki fiyatlarda son durum ne? İşte detaylar...

29.12.2025 - 16:54 |
Gümüşün ons fiyatı sabah seansından bu yana yaklaşık yüzde 7’ye varan düşüş kaydederken, bu sert hareket gram gümüş fiyatlarına da yansıdı. Ons gümüşteki gerilemenin etkisiyle gram gümüşte aşağı yönlü eğilim güç kazandı.

DİPLERİ TEST ETTİLER!

Ons altın %4'e yakın kayıpla 4.400 doların, ons gümüş %8 eksiyle 72 doların altında gün içi en düşük seviyeyi test ettiler. Aynı dakikalarda da gram gümüşün fiyatı 99.24 TL seviyesine kadar geriledi.

KAR SATIŞLARI VE BARIŞ BEKLENTİSİ ETKİLİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, düşüşlere ilişkin değerlendirmesinde, “Kar satışları ile Trump ve Zelenski arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik yapıcı görünen görüşmelerin birleşimi, altın ve gümüşü baskı altına aldı” ifadelerini kullandı.

TRUMP: ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya “çok yaklaştıklarını, hatta belki de çok çok yakın olduklarını” söyledi.

