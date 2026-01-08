'Gümüşte aşırı fiyat dalgalanmaları sürecek'
Goldman Sachs, gümüş piyasasında hem yukarı hem aşağı yönlü aşırı fiyat hareketlerinin devam edeceğini ve volatiliteden kaçınan yatırımcıların temkinli olması gerektiğini açıkladı.
08.01.2026 - 10:08 | | Foreks Haber
Banka, ABD’nin gümüşe yönelik gümrük tarifeleri uygulamasını hala olası görmediğini belirtti. Açıklamada, azalan stokların piyasada sıkışma koşulları yarattığına dikkat çekildi.
Yatırımcı akışlarının Londra’daki kasalarda kalan metali hızla tüketmesiyle yükselişlerin ivme kazandığı, sıkışmanın hafiflemesiyle ise sert geri dönüşlerin yaşandığı ifade edildi.