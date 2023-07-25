Güney Kore beklentilerin üzerinde büyüdü

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan öncü verilere göre ilk çeyrekte yaşanan yüzde 0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,6'lık bir büyüme görüldü. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,5 olacağı yönündeydi.

Böylece 2022 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en büyük üç aylık büyüme gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracat yüzde 1,8 düşerken, ithalat yüzde 4,2 arttı ve büyük ölçüde ticarete dayalı ekonomiye pozitif 1,3 puanlık net bir katkı sağladı.

Yıllık bazda büyüme yüzde 0,9 oldu. Analistlerin beklentisi büyümenin yüzde 0,8 seviyesinde geleceği şeklinde oluşmuştu.

Güney Kore Merkez Bankası bu yıl yüzde 1,4 büyüme bekliyor. Ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyümüştü.