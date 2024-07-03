Güney Kore büyüme beklentisini yükseltti

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan altı aylık görünüm raporuna göre, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin 2024 yılı büyüme öngörüsü Ocak ayındaki %2,2'den %2,6 seviyesine revize edildi.

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Bakanlık, ülkenin manşet enflasyonunun 2024'te önceki tahmininden farklı olarak ortalama %2,6 olmasını bekliyor.

Bakanlığa göre, Ocak-Mart çeyreğinde beklenenden daha güçlü GSYH büyümesi ve güçlü ihracat, hükümetin büyüme görünümünü yükseltmesine yol açtı.

Güney Kore ekonomisi, önceki çeyrekte görülen %2,1'lik büyümenin ardından, 2024'ün ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 büyüdü.

Yapay zeka patlamasının tetiklediği bilgisayar çiplerine yönelik güçlü talep nedeniyle ihracat, Haziran ayında art arda dokuzuncu ay arttı.

Bakanlık ülkenin 2024 ticaret fazlasının, önceki 50 milyar dolarlık tahmininden keskin bir artışla 63 milyar dolar olacağını öngördü.