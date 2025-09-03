Güney Kore ekonomisi büyüdü

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı dönemde reel gayri safi milli gelir (GNI) ise %1,0'lık bir artış kaydetti. Üretim tarafında, imalat sektörü bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile ulaştırma ekipmanlarındaki artışların etkisiyle %2,5 yükseldi. İnşaat sektörü ise hem bina hem de sivil mühendislik inşaatlarındaki düşüşler nedeniyle %3,6 daraldı.

Hizmetler sektörü, bilgi ve iletişimdeki azalmaya rağmen toptan ve perakende ticaret, konaklama ve gıda hizmetleri ile ulaştırma ve depolamadaki artışlarla %0,8 büyüdü.

Harcamalar tarafında, özel tüketim motorlu taşıtlar gibi mal harcamaları ve sağlık hizmetleri gibi hizmet harcamalarındaki artışlarla %0,5 arttı. Devlet tüketimi, sağlık hizmetleri ödemelerindeki yükselişle %1,2 oranında artış gösterdi. İnşaat yatırımları, sivil mühendislikteki düşüşün etkisiyle %1,2 gerilerken, makine ve ulaştırma ekipmanlarındaki düşüşler (gemi, yarı iletken üretim ekipmanları gibi) tesis yatırımlarını %2,1 azalttı.

İhracatlar yarı iletken, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerdeki artışlarla %4,5 yükselirken, ithalatlar ham petrol ve doğal gaz gibi enerji kalemlerindeki artışların etkisiyle %4,2 arttı. Yıllık bazda ise büyüme öncü veri olan %0,5'in üzerinde %0,6 olarak açıklandı.