Güney Kore faizi değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası, piyasaların beklentisi doğrultusunda üst üste 11'inci kez politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini yükselterek politika gevşemesinde gecikme sinyali verdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı %3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Çoğu ekonomist, genellikle ekonomik büyümeyi destekleyen faiz indirimlerinin ancak yılın son çeyreğinde başlayacağını düşünüyor. Bu görüş ilk çeyrekte beklenenden daha güçlü GSYH büyümesiyle destekleniyor ve bu da bazı ekonomistlerin faiz indirimi zaman çizelgelerini geriye itmesine neden oluyor.

Banka, 2024 yılı büyüme beklentisini %2,1'den %2,5'e yükseltirken, gelecek yıl için %2,1 olan tahminini korudu.

Enflasyon için hedefi %2 olan banka, manşet enflasyonun bu yıl ortalama %2,6 olmasını bekleye devam etti.