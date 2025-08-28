Güney Kore faizi sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası, finansal istikrar risklerine yönelik ihtiyatlı duruşunu koruyarak, ekonomik büyüme beklentilerini yukarı çekmesine rağmen faiz oranlarını üst üste ikinci toplantıda sabit bıraktı.

Merkez Bankası, gösterge yedi günlük repo oranını beklendiği gibi %2,50'de sabit tuttu. Ekonomistler ağırlıklı olarak faizin sabit bırakılacağını bekliyordu.

Banka, ihracata dayalı ekonominin bu yıl %0,9 büyümesini beklerken (Mayıs ayı tahmini olan %0,8'den yükseliş), 2026 yılı için %1,6'lık önceki tahminini korudu. Ayrıca fiyat artışı tahminlerini de yükselterek enflasyonun bu yıl ortalama %2,0 ve 2026'da %1,9 olmasını bekliyor (Önceki tahminler sırasıyla %1,9 ve %1,8'di).