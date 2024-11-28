Güney Kore Merkez Bankası faiz indirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,25'ten %3,00'e çekildi. Analistlerin beklentisi faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi. Banka, bir önceki toplantısında 4 yıl aradan sonra ilk kez 25 baz puan ile indirime gitmişti.

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Çoğu ekonomist, bankanın önceki faiz indiriminin etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman harcayacağını ve wonu ciddi şekilde zayıflatma riskinden kaçınmaya çalışacağını düşünmüştü.

Güney Kore'deki zayıflayan ekonomik büyüme ve düşen enflasyon daha gevşek para politikası düzenlemelerini gerektirdiğinden, Güney Kore Merkez Bankası'nın 2025'in ilk çeyreğinde politika faizini tekrar düşürmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, Güney Kore'nin büyüme beklentisini 2024'te %2,2 ve 2025'te %1,9 olarak belirledi. Bu Ağustos ayında açıkladığı %2,4 ve %2,1 olan tahminin aşağı yönlü revizyonu anlamına geliyor.

Banka, enflasyonun 2024'te ortalama %2,3 ve 2025'te %1,9 olacağını öngördü. Önceki tahminler sırasıyla %2,5 ve %2,1 seviyesindeydi.