'Ekonomi 2023'te daha yavaş büyüyecek'

2022 yılında yüzde 2,5 olacağı öngörülen büyümenin 2023 yılında yüzde 1,6'ya yavaşlayacağını tahmin eden Güney Kore Maliye Bakanlığı, 2023 yılında enflasyonun da 2022 yılındaki yüzde 5,1'den yüzde 3,5'e gerilemesini bekliyor.

2023 yılında ihracatın yüzde 4,5 ve ithalatın da yüzde 6,4 azalacağını öngören Maliye Bakanlığı, cari işlemler fazlasının 2022 yılı için tahmin edilen 22 milyar dolardan 2023 yılında 21 milyar dolara ineceğini de savundu.