Güney Kore'de döviz rezervleri yükselişe geçti

Güney Kore Merkez Bankası verilerine göre ülkenin döviz rezervleri mart ayında bir önceki aya göre 0,8 milyar dolar artışla 426,1 milyar dolara geldi.

Döviz rezervleri yurt dışı para birimleri cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

Veriler yabancı menkul kıymetlerin mart ayı sonu itibarıyla 377,6 milyar dolar değerinde olduğunu ve toplam döviz rezervlerinin yüzde 88,6'sını oluşturduğunu gösterdi.

Güney Kore ocak ayı sonunda dünyanın dokuzuncu en büyük döviz rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyordu. Önündeki sıraları Çin, Japonya, İsviçre, Rusya, Hindistan, Tayvan, Suudi Arabistan ve Hong Kong oluşturuyor.