Güney Kore'de enflasyon 25 ayın dibinde

Güney Kore'de üst üste altıncı ayında da gerileyen enflasyon 25 ayın en düşük seviyesine indi. Açıklanan rakamlar Güney Kore Merkez Bankası'nın şahin söyleminin aksine parasal sıkılaştırma döngüsünün sona erdiği yönündeki piyasa görüşlerini destekledi.

Güney Kore İstatistik Bürosu (Kostat) tarafından yapılan açıklamaya göre temmuz ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 2,7 olan enflasyonun yüzde 2,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece endeks 2021 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Enflasyon geçen yılın temmuz ayında yüzde 6,3 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.

Ancak enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkezi Bankası hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başladığı artırım sürecinde faizi toplam 325 baz puan yukarı çekti. Banka şubat ayı toplantısında faiz artırım sürecine ara verdi. Nisan, mayıs ve temmuz toplantılarında da bu kararını devam ettirdi.

Yavaşlayan enflasyon merkez bankasının son zamanlarda faiz oranlarını sabit tutma kararlarını destekliyor.

Banka'nın bir sonraki faiz toplantısı 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı ve piyasa tahmini olan yüzde 0,2 artıştan daha düşük bir seviyede geldi.

Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 olarak açıklandı.